В Тихвине появится современная школа на 600 мест

Проектирование образовательного учреждения начнется в этом году по поручению главы региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что готов дать поручение по проектированию новой школы в Тихвине. На данный момент уже выбран земельный участок, получены техусловия и подготовлена предпроектная документация.

Я готов дать поручение по проектированию школы с привязкой к участку , а ближе к концу года обсудим вопрос по строительству школы на 2025-27 года. Нам в год нужно строить не меньше 8 школ, с тем, чтобы выйти к 30 году полностью только в 1-ю смену обучения, — заявил Дрозденко в ходе «прямой линии» 4 марта.