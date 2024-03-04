У Ленобласти появился новый вице-губернатор: им стал бывший министр строительства и ЖКХ ДНР

Распоряжение о назначении Николая Циганова на пост вице-губернатора Ленобласти подписал глава региона Александр Дрозденко.

Новым вице-губернатором Ленобласти назначен Николай Циганов, бывший министр строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее распоряжение подписано Александром Дрозденко, передает Телеграм-канал «Тайны Ленинградского двора ZVO».

Циганов будет представлять интересы 47-го региона в Москве, а также отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти.

К слову, ранее новый вице-губернатор уже работал в администрации 47-го региона. Циганов возглавлял областной Госстройнадзор.

Затем политик был назначен представителем губернатора Ленобласти в ДНР, где занимался восстановлением подшефного региону города Енакиево, а затем и Мариуполя. Ну а в августе 2023 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Циганова на пост министра строительства и ЖКХ.

Как передает источник, несмотря на новую должность, Циганов продолжит работать в том числе и над восстановлением подшефных Ленобласти территорий.