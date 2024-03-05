Мертвых людей нашли в подвале Всеволожска

Руководитель ЖЭК 4 марта обнаружил мертвых людей в подвале девятиэтажного дома на улице Плоткина во Всеволожске.
На полу лежали 54-летний житель соседнего дома и тело женщин, на вид которой около 45 лет. Полиция опросила сотрудников управляющей компании.
Установлено, что последний раз помещение открывал сантехник около недели назад. Тела направлены в морг, установят обстоятельства и причины смерти.
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01.04.2023 2104