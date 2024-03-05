Минобороны: нападение на Россию может начаться с быстрого глобального удара

Министерство обороны России представило потенциальный план нападения на страну.

Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, следует из публикации издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль».

Авторы статьи полагают, что сегодня иностранные специалисты рассматривают возможность создания нового типа воинских формирований, так называемых «объединенных оперативных формирований» (ООФ). Наиболее вероятными формами применения таких формирований, согласно статье, являются воздушно-наземные и воздушно-морские кампании, пишет РИА Новости.

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Кроме того, отмечается, что до начала активной фазы операции ООФ противника Авторы пишут, что до начала активной фазы операции оперативные формирования противника будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки.