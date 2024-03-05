Квадрокоптер помог выявить любителей гонять по «встречке» в Ленобласти

В Ленобласти сотрудники ДПС провели профилактические рейды, с помощью квадрокоптера они ловили любителей выезжать на полосу встречного движения.
В частности, рейд прошел на 102-м километре трассы «Скандинавия». В итоге, инспекторы составили в отношении лихачей ряд административных протоколов.
Фото: ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району ЛО
Фото: ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району ЛО
Фото: ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району ЛО
Фото: ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району ЛО
В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти напоминают, что за выезд на полосу встречного движения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.
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