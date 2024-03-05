В основном такая услуга рассчитана на клиентов банка, у которых iPhone. Однако установить и настроить приложение сотрудники «Сбера» помогут и владельцам Android-устройств.
Клиенты «Сбера» могут получить услугу установки и настройки онлайн-банкинга на свои смартфоны на дому. Такая возможность есть как у владельцев телефонов на операционной системе iOS, так и у пользователей Android-устройств.
В банке уточнили, что оформить заявку на получение услуги можно на сайте.
Вам будет интересно
Аферисты начали создавать фейковые аккаунты банка, выманивая у пользователей мессенджера личные данные. Мошенники изобрели новый метод обмана россиян. Как предупредили в...
01.03.2024 260