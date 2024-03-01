В «Сбере» рассказали о новой уловке мошенников в Telegram

Аферисты начали создавать фейковые аккаунты банка, выманивая у пользователей мессенджера личные данные.

Мошенники изобрели новый метод обмана россиян. Как предупредили в «Сбере», аферисты начали создавать в Telegram аккаунты банка, подставляя логотип и номер горячей линии (900).

Схема выглядит следующим образом: сперва мошенник звонит потенциальной жертве в Telegram, представляясь сотрудником банка и спрашивая, обновил ли тот приложение, пишет ТАСС.

Затем человеку поступает звонок уже по видеосвязи для якобы идентификации по биометрии. Далее аферист просит жертву включить режим демонстрации экрана, а после — зайти в онлайн-банкинг.

В итоге мошенники получают все данные жертвы, которые показываются на заглавном экране приложения банка, а также пароль при его вводе.