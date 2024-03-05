Журналист из Выборга Алексей Соколов погиб на СВО

Автор: Гузель Галимова
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В ходе СВО погиб активный участник общественной жизни Выборга, журналист и писатель Алексей Соколов.

Он погиб 30 октября 2023 года. Ему было 40 лет.

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Фото: Интересные события в Выборге, ВК

Соколов ушел на СВО добровольцем в начале сентября 2023 года. Как рассказал собеседник изданию 47news, Алексей «хотел сам понять ситуацию, узнать, что там творится».

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