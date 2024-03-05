Журналист из Выборга Алексей Соколов погиб на СВО

В ходе СВО погиб активный участник общественной жизни Выборга, журналист и писатель Алексей Соколов.
Он погиб 30 октября 2023 года. Ему было 40 лет.
Соколов ушел на СВО добровольцем в начале сентября 2023 года. Как рассказал собеседник изданию 47news, Алексей «хотел сам понять ситуацию, узнать, что там творится».
Вам будет интересно
Украина потеряла свыше 444 тыс. человек с начала военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии...
28.02.2024 294
Ранее стало известно о гибели уроженца Гатчинского района Даниила Васильева.