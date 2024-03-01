«Немного не дошел до Авдеевки»: в зоне СВО погиб военнослужащий из Ленобласти

В соцсетях появилась информация о гибели Даниила Васильева, уроженца Гатчинского района.
В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб 26-летний военнослужащий Даниил Васильев. Боец родом из Гатчинского района. О трагедии стало известно из соцсетей.
Немного не дошел до Авдеевки, пошел добровольцем с парнями из Тихвина, — пишет ВК-сообщество « .
Указывается, что Даниил Васильев ушел из жизни 9 февраля.
Вам будет интересно
Пресс-служба «Ленинградского рубежа» взяла интервью у штурмовика, главной задачей которого было идти на противника в авангарде. Назар Громов – доброволец,...
01.03.2024 41