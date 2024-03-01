«Немного не дошел до Авдеевки»: в зоне СВО погиб военнослужащий из Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Подслушано | Тихвин/ ВК

В соцсетях появилась информация о гибели Даниила Васильева, уроженца Гатчинского района.

В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб 26-летний военнослужащий Даниил Васильев. Боец родом из Гатчинского района. О трагедии стало известно из соцсетей.

Немного не дошел до Авдеевки, пошел добровольцем с парнями из Тихвина, — пишет ВК-сообщество «Подслушано | Тихвин».

Указывается, что Даниил Васильев ушел из жизни 9 февраля.

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