УАЗ въехал в дерево в Выборгском районе, в больнице две женщины и ребенок

По предварительным данным, 5 марта около 17:00 водитель в Выборгском районе «УАЗ Патриот» не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль въехал в дерево.

В ДТП пострадали две женщины и ребенок: 60-летняя водитель, 35-летняя пассажирка, девочка трех лет. Пострадавших госпитализировали в больницу Выборга.

На место аварии выезжала дежурная смена аварийно-спасательного формирования Выборга. Обстоятельства происшествия устанавливаются.