УАЗ въехал в дерево в Выборгском районе, в больнице две женщины и ребенок

По предварительным данным, 5 марта около 17:00 водитель в Выборгском районе «УАЗ Патриот» не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль въехал в дерево.
В ДТП пострадали две женщины и ребенок: 60-летняя водитель, 35-летняя пассажирка, девочка трех лет. Пострадавших госпитализировали в больницу Выборга.
На место аварии выезжала дежурная смена аварийно-спасательного формирования Выборга. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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