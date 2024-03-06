В Горбунках вандалы утопили трибуну в пруду парка

В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти вандалы утопили трибуну в пруду парка «Беззаботное».

На опубликованных местной администрацией кадрах видно, как группа молодых людей раскачивает трибуну и скидывает ее в пруд, сопровождая свои действия нецензурной бранью и смехом. Видеозапись будет передана в правоохранительные органы для установления личности вандалов и привлечения их к ответственности.