В Горбунках вандалы утопили трибуну в пруду парка

Автор: Гузель Галимова
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В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти вандалы утопили трибуну в пруду парка «Беззаботное».

Снимок экрана 2024-03-06 в 10.44.26
Скрин видео: vk.com/mogsp

На опубликованных местной администрацией кадрах видно, как группа молодых людей раскачивает трибуну и скидывает ее в пруд, сопровождая свои действия нецензурной бранью и смехом. Видеозапись будет передана в правоохранительные органы для установления личности вандалов и привлечения их к ответственности.

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