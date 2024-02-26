Полиция задержала хулигана, справившего нужду на «Медного всадника»

Автор: Анастасия Щербакова
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Вандалом оказался несовершеннолетний местный житель.

Полиция Петербурга нашла и задержала молодого человека, помочившегося на памятник «Медный всадник». Героем видео, облетевшим соцсети, оказался 17-летний парень из Выборгского района города.

На хулигана завели уголовное дело по статье о вандализме, стало известно «Фонтанке«.

Впрочем, молодой человек ранее заявил, что не является вандалом, а перформанс у памятника — шутка, которая зашла слишком далеко.

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26.02.2024 38
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