Вандалом оказался несовершеннолетний местный житель.

Полиция Петербурга нашла и задержала молодого человека, помочившегося на памятник «Медный всадник». Героем видео, облетевшим соцсети, оказался 17-летний парень из Выборгского района города.

На хулигана завели уголовное дело по статье о вандализме, стало известно «Фонтанке«.

Впрочем, молодой человек ранее заявил, что не является вандалом, а перформанс у памятника — шутка, которая зашла слишком далеко.