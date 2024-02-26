Вандалом оказался несовершеннолетний местный житель.
Полиция Петербурга нашла и задержала молодого человека, помочившегося на памятник «Медный всадник». Героем видео, облетевшим соцсети, оказался 17-летний парень из Выборгского района города.
На хулигана завели уголовное дело по статье о вандализме, стало известно «Фонтанке«.
Впрочем, молодой человек ранее заявил, что не является вандалом, а перформанс у памятника — шутка, которая зашла слишком далеко.
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