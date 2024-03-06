К кафе в поселке Ладожское озеро подбросили новорожденную нерпу

Автор: Гузель Галимова
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Новорожденную нерпу в картонной коробке обнаружили на пороге прибрежного кафе в поселке Ладожское озеро во Всеволожском районе Ленобласти.

Вероятно, кто-то из рыбаков принес ее со льда. Малышка оказалась совсем крошечной — у нее нет зубов, пуповина еще свежая, а ее вес — около 3 килограммов. Как рассказали в пресс-службе Водоканала Петербурга, выхаживать настолько маленьких нерп — большая и сложная работа.

К кафе в поселке Ладожское озеро подбросили новорожденную нерпу спасение, нерпа, Ленобласть, Ладожское озеро, Водоканал ПетербургаФото: Водоканал Санкт-Петербурга
К кафе в поселке Ладожское озеро подбросили новорожденную нерпу спасение, нерпа, Ленобласть, Ладожское озеро, Водоканал ПетербургаФото: Водоканал Санкт-Петербурга
К кафе в поселке Ладожское озеро подбросили новорожденную нерпу спасение, нерпа, Ленобласть, Ладожское озеро, Водоканал ПетербургаФото: Водоканал Санкт-Петербурга
К кафе в поселке Ладожское озеро подбросили новорожденную нерпу спасение, нерпа, Ленобласть, Ладожское озеро, Водоканал ПетербургаФото: Водоканал Санкт-Петербурга
Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Малышка стала первой спасенной в сезоне. Поэтому напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

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К кафе в поселке Ладожское озеро подбросили новорожденную нерпу спасение, нерпа, Ленобласть, Ладожское озеро, Водоканал Петербурга
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