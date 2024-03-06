Представитель Конгресса: США руководит не Джо Байден  

США руководит администрация президента, а не сам глава Белого дома Джо Байден, заявил в интервью Fox Business конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс.

«Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны», – сказал Энди Биггс

Конгрессмен сообщил, что многие американцы подходят к нему и спрашивают, кто на самом деле управляет страной.

«Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине», – выразил уверенность Энди Биггс

Джо Байден – самый старый в истории президент США, а его оговорки и странности в поведении на публике стали объектом критики по всему миру. Например, в феврале 2024 года глава Белого дома заявил, что с памятью у него все в порядке, и сразу же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху другим именем.