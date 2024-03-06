Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 6 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 165 военнослужащих, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубица М198 производства США.

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На Донецком направлении потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них «Abrams» производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов.

На Херсонском направлении потери противника составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer» производства Франции.

Кроме того, уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов.