Двое жителей Лодейнопольского района погибли в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В зоне СВО погибли жители Лодейнопольского района Ленобласти Рустам Назиров и Александр Пак.

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Фото: администрация Лодейнопольского района

Рустам Назиров погиб 18 января. Он служили старшим сержантом, заместителем командира взвода — командиром отделения противотанкового взвода мотострелкового батальона 41 мотострелкового полка Западного военного округа. Церемония прощания с бойцом состоится 9 марта в 10.00 в Доме народного творчества в городе Лодейное Поле.

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Фото: администрация Лодейнопольского района

Александр Пак погиб 29 декабря 2023 года. Церемония прощания с бойцом состоится 9 марта в 13.00 в Доме культуры поселка Янега.

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