Двое жителей Лодейнопольского района погибли в зоне СВО

В зоне СВО погибли жители Лодейнопольского района Ленобласти Рустам Назиров и Александр Пак.

Рустам Назиров погиб 18 января. Он служили старшим сержантом, заместителем командира взвода — командиром отделения противотанкового взвода мотострелкового батальона 41 мотострелкового полка Западного военного округа. Церемония прощания с бойцом состоится 9 марта в 10.00 в Доме народного творчества в городе Лодейное Поле.

Александр Пак погиб 29 декабря 2023 года. Церемония прощания с бойцом состоится 9 марта в 13.00 в Доме культуры поселка Янега.