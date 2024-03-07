В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5%

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5%, сообщило правительство в тг-канале.

«С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5 процента. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год», — говорится в публикации.

Также с 1 апреля на 7,5% повысят выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам ВОв, а также пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф гражданам.

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В целом увеличение выплат затронет более 4 млн человек. На эти цели в федеральном бюджете заложили 37,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении маткапитала до 1 млн рублей.