Депутат Бессараб: россияне могут докупить часть недостающего стажа для пенсии

Россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить.

Как рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Газете.Ru», пенсионные баллы нельзя докупить в полном объеме.

«Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить», — рассказала она.

Депутат также добавила, что цена ежегодно меняется. Так, в прошлом году была возможность купить не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тысяч рублей.

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