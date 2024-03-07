Озвучена стартовая цена на Lada Vesta с автоматической коробкой передач

Продажи отечественных автомобилей с китайским вариатором начнутся со следующей недели.

«АвтоВАЗ» выпустит в продажу обновленные Lada Vesta с китайским вариатором WLY 11 марта. Стартовая цена на новинку начинается от 1 588 900 рублей, пишет Drom.

Автоматическая коробка передач будет работать в паре с бензиновым мотором ВАЗ-21179 Evo мощностью 122 лошадиных сил и объемом 1,8 литров.

Вариатором будут оборудованы все модели Vesta — седан, универсал и кросс-универсал.