Озвучена стартовая цена на Lada Vesta с автоматической коробкой передач

Автор: Анастасия Щербакова
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Продажи отечественных автомобилей с китайским вариатором начнутся со следующей недели.

«АвтоВАЗ» выпустит в продажу обновленные Lada Vesta с китайским вариатором WLY 11 марта. Стартовая цена на новинку начинается от 1 588 900 рублей, пишет Drom.

Автоматическая коробка передач будет работать в паре с бензиновым мотором ВАЗ-21179 Evo мощностью 122 лошадиных сил и объемом 1,8 литров.

Вариатором будут оборудованы все модели Vesta — седан, универсал и кросс-универсал.

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02.03.2024 180
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