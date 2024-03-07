Министерство спорта РФ исключило фигуристку Камилу Валиеву из сборной страны — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Это произошло в результате решения CAS о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

Фигуристка Камила Валиева исключена из сборной России по решению Министерства спорта РФ. Об этом 7 марта пишет РИА Спорт, ссылаясь на свой источник.

Агентство утверждает, что связано такое решение с дисквалификацией фигуристки  Арбитражным спортивным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил.

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