Министерство спорта РФ исключило фигуристку Камилу Валиеву из сборной страны — СМИ

Это произошло в результате решения CAS о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

Фигуристка Камила Валиева исключена из сборной России по решению Министерства спорта РФ. Об этом 7 марта пишет РИА Спорт, ссылаясь на свой источник.

Агентство утверждает, что связано такое решение с дисквалификацией фигуристки Арбитражным спортивным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил.