«Ей даже нельзя тренироваться»: Тарасова об отсутствии Валиевой на шоу Тутберидзе

Заслуженный тренер прокомментировала отсутствие фигуристки Валиевой среди участников ледового шоу Этери Тутберидзе, которое состоится весной.

Накануне, 14 февраля стало известно, что фигуристка Камила Валиева не примет участие в ледовом шоу «Чемпионы на льду» своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что это одно из последствий решения CAS о дисквалификации спортсменки.

Это очень грустно. Конечно, я понимаю всех болельщиков и фанатов, которые хотят наслаждаться (выступлением) Камилой. Но таков закон. По таким правилам ее дисквалифицировали. К сожалению, ей даже нельзя тренироваться в этой группе Тутберидзе. Очень жаль. Но это было ожидаемо, — цитирует Тарасову Sports.ru.