Путин помиловал 52 осужденные женщины

Как сообщает 8 марта пресс-служба Кремля, Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.
«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности», – уточняет пресс-служба Кремля
Указ о помиловании прежде всего касается беременных и воспитывающих несовершеннолетних детей, а также заключенных, чьи родственники участвуют в СВО.
Фото к новости: Baltphoto.ru.
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