Путин помиловал 52 осужденные женщины

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает 8 марта пресс-служба Кремля, Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности», – уточняет пресс-служба Кремля

Указ о помиловании прежде всего касается беременных и воспитывающих несовершеннолетних детей, а также заключенных, чьи родственники участвуют в СВО.

Фото к новости: Baltphoto.ru.

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