Международный женский день: история и традиции праздника весны

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Несмотря на праздничное весеннее настроение, подарки и миллион цветов в этот день, в исторических глубинах праздника лежит борьба женщин за равноправие полов в разных сферах деятельности. Ivbg.ru подробнее рассказывает об истории праздника и его традициях
История праздника
Корни праздника берут своё начало в многовековой борьбе женщин за участие в жизни общества наравне с мужским полом. Так, в Древней Греции Лисистрата выступала за прекращение войны с помощью организованной сексуальной забастовки против мужчин, а во время Французской Революции парижанки требовали предоставить всем женщинам право избирать.
Впервые Международный женский день в 1857 году, тогда нью-йоркские текстильщицы 8 марта устроили «марш пустых кастрюль», выступая за повышение заработной платы, улучшения условий труда и равноправия женщин. Эти события именовались Женским днём. В 1908 году женщины вновь взбунтовались, они вышли на улицы Нью-Йорка с требованием улучшить условия труда и предоставить женщинам избирательное право.
В 1909 году бунт вновь повторился — женские марши и забастовки. Через год волна прошла по всей территории США. Представительницы американских социалистических и феминистских организаций приняли решение отправиться в Копенгаген на вторую международную конференцию женщин-социалисток. В конференции также приняла участие активистка международного социал-демократического движения Клара Цеткин.
Немка изучила опыт американских коллег по борьбе за женское равноправие и предложила женской части мира выбрать день, в который они смогут привлекать внимание планеты к своим требованиям. В этот день на конференции все участники проголосовали за организацию Международного дня солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.
Несмотря на это, на протяжении нескольких лет многие страны отмечали Женский день в разное время — в 1911 году Германия, Австия, Дания и другие европейские страны праздник проходил 19 марта, в 1912 году женщины боролись за свои права в европейском масштабе 12 мая, а в 1914 году — 8 марта.
Когда праздник получил своё официальное название
ООН в 1975 году начала проводить Международный день женщин в официальном формате 8 марта. Через два года ГенАссамблея Организации выдвинула государствам предложение о введение праздника Дня борьбы за права женщин и международный мир ООН.
В России впервые отметили Женский день 2 марта 1913 года в Северной столице. В этот день проводились чтения о праве голоса для женщин, гособеспечении материнства и о дороговизне жизни. Тогда мероприятие посетило 1,5 тысячи человек.
В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день 8 марта был объявлен нерабочем днём. С тех пор этот день является государственным праздником. После распада СССР некоторые республики бывшего Союза продолжают праздновать 8 Марта, некоторые поспешили избавиться от советского наследия. В Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Туркмении, Узбекистане, Украине, Абхазии 8 Марта по-прежнему отмечают Международный женский день.
Традиции праздника
В этот день мужчины по традиции дарят женщинам цветы, конфеты и другие презенты, уступают им места в транспорте, а также берут на себя некоторые обязанности по дому.
Главным атрибутом Женского дня являются тюльпаны. В предпраздничные дни в магазинах творится вакханалия за даже самый скромный букет весенних цветов. Кроме этого, обычные продуктовые магазины устраивают акции на популярные конфеты — Raffaello и Merci, которые можно также подарить маме, бабушке, сестре и второй половине.