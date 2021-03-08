Международный женский день: история и традиции праздника весны

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Несмотря на праздничное весеннее настроение, подарки и миллион цветов в этот день, в исторических глубинах праздника лежит борьба женщин за равноправие полов в разных сферах деятельности. Ivbg.ru подробнее рассказывает об истории праздника и его традициях

История праздника

Корни праздника берут своё начало в многовековой борьбе женщин за участие в жизни общества наравне с мужским полом. Так, в Древней Греции Лисистрата выступала за прекращение войны с помощью организованной сексуальной забастовки против мужчин, а во время Французской Революции парижанки требовали предоставить всем женщинам право избирать.

Впервые Международный женский день в 1857 году, тогда нью-йоркские текстильщицы 8 марта устроили «марш пустых кастрюль», выступая за повышение заработной платы, улучшения условий труда и равноправия женщин. Эти события именовались Женским днём. В 1908 году женщины вновь взбунтовались, они вышли на улицы Нью-Йорка с требованием улучшить условия труда и предоставить женщинам избирательное право.

В 1909 году бунт вновь повторился — женские марши и забастовки. Через год волна прошла по всей территории США. Представительницы американских социалистических и феминистских организаций приняли решение отправиться в Копенгаген на вторую международную конференцию женщин-социалисток. В конференции также приняла участие активистка международного социал-демократического движения Клара Цеткин.

Немка изучила опыт американских коллег по борьбе за женское равноправие и предложила женской части мира выбрать день, в который они смогут привлекать внимание планеты к своим требованиям. В этот день на конференции все участники проголосовали за организацию Международного дня солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

Несмотря на это, на протяжении нескольких лет многие страны отмечали Женский день в разное время — в 1911 году Германия, Австия, Дания и другие европейские страны праздник проходил 19 марта, в 1912 году женщины боролись за свои права в европейском масштабе 12 мая, а в 1914 году — 8 марта.

Когда праздник получил своё официальное название

ООН в 1975 году начала проводить Международный день женщин в официальном формате 8 марта. Через два года ГенАссамблея Организации выдвинула государствам предложение о введение праздника Дня борьбы за права женщин и международный мир ООН.

В России впервые отметили Женский день 2 марта 1913 года в Северной столице. В этот день проводились чтения о праве голоса для женщин, гособеспечении материнства и о дороговизне жизни. Тогда мероприятие посетило 1,5 тысячи человек.