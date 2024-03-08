Снег и до -15 °C – погода в Ленобласти на 9 марта

В Ленинградской области 9 марта прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночь пройдет без существенных осадков, днем пойдет снегом.

Ветер северных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -4… -9 °C, местами до -15 °C. Днем до +3 °C. На дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится. Днем будет слабо понижаться.