Снег и до -15 °C – погода в Ленобласти на 9 марта

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области 9 марта прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночь пройдет без существенных осадков, днем пойдет снегом.

Ветер северных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -4… -9 °C, местами до -15 °C. Днем до +3 °C. На дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится. Днем будет слабо понижаться.

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Снег и до -15 °C – погода в Ленобласти на 9 марта погода, Ленинградская область
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