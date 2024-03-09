Жители Ленобласти могут предложить новые маршруты для общественного транспорта.
Для этого необходимо направить официальное обращение в комитет по транспорту через интернет-приемную. Специалисты комитета внимательно изучают все предложения о новых маршрутах. Если выясняется, что маршрут будет пользоваться спросом и поможет улучшить транспортную доступность, то он запускается, рассказали в комтрансе.
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