Жители Ленобласти могут предложить новые маршруты для общественного транспорта.

Для этого необходимо направить официальное обращение в комитет по транспорту через интернет-приемную. Специалисты комитета внимательно изучают все предложения о новых маршрутах. Если выясняется, что маршрут будет пользоваться спросом и поможет улучшить транспортную доступность, то он запускается, рассказали в комтрансе.