В Петербурге пьяный сотрудник шиномонтажа укусил за палец инспектора комтранса

В Петербурге на инспектора комитета по транспорту во время патрулирования напал пьяный сотрудник шиномонтажа.
Как передает «Фонтанка.ру», сотрудник Смольного скрутил агрессора и вызвал полицию. После произошедшего инспектор обратился за медицинской помощью. У него диагностировали укушенную рану пальца руки, а также ссадины лица и шеи.
Видео: t.me/fontankaspb
Полицией проводится проверка.
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