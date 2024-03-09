В Петербурге пьяный сотрудник шиномонтажа укусил за палец инспектора комтранса

В Петербурге на инспектора комитета по транспорту во время патрулирования напал пьяный сотрудник шиномонтажа.

Как передает «Фонтанка.ру», сотрудник Смольного скрутил агрессора и вызвал полицию. После произошедшего инспектор обратился за медицинской помощью. У него диагностировали укушенную рану пальца руки, а также ссадины лица и шеи.

Видео: t.me/fontankaspb

Полицией проводится проверка.