Эндокринолог: люди, которые спят меньше шести часов, чаще заболевают диабетом

К такому неутешительному выводу пришли ученые.

Учёные выяснили, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, более склонны к развитию диабета второго типа. Причинами тому, например, могут быть: нарушение чувствительности клеток к инсулину, повышение активности симпатической нервной системы, изменение кишечной микробиоты. Об этом, ссылаясь на результаты исследований, рассказала эндокринолог Павлова.

Однако для многих людей нормальный сон — действительно проблема из-за высокой занятости или других жизненных обстоятельств. В таком случае специалист рекомендуют больше уделять внимания своему здоровью. А именно — правильно питаться, больше заниматься спортом и отказываться от вредных привычек. Тогда недосып можно будет компенсировать.

Однако подход обязательно должен быть комплексным. Учёные выяснили, что одно лишь здоровое питание не способно компенсировать постоянный недосып. Вероятность диабета все ещё будет высокой, — пишет врач в своем Телеграм-канале.