Врач назвала заболевания, при которых часто чешется нос

Как оказалось, дискомфорт в области носа может свидетельствовать о довольно серьезных недугах.

По словам дерматовенеролога Инны Петросовой, постоянный зуд в области носа может быть симптомом целого ряда болезней.

Например, появление зуда нередко сигнализирует о себорейном дерматите. Это хроническое заболевание, которое поражает жирные участки кожи, в том числе и зону около носа. Проявляется недуг в виде красных шелушащихся пятен.

Еще одно заболевание, при котором постоянно чешется нос, — розацеа. Недуг также относится к хроническим и проявляется покраснениями и воспаленными кровеносными сосудами на коже.

Также симптом часто свидетельствует о инфекционных заболеваниях. Например, импетиго. Вызывают его бактерии стафилококки и стрептококки, рассказала врач в беседе с LIFE. Среди других симптомов недуга: образованием пузырей или корок на носу и участках кожи рядом с ним.