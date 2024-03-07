Врач назвала заболевания, при которых часто чешется нос

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Как оказалось, дискомфорт в области носа может свидетельствовать о довольно серьезных недугах.

По словам дерматовенеролога Инны Петросовой, постоянный зуд в области носа может быть симптомом целого ряда болезней.

Например, появление зуда нередко сигнализирует о себорейном дерматите. Это хроническое заболевание, которое поражает жирные участки кожи, в том числе и  зону около носа. Проявляется недуг в виде красных шелушащихся пятен.

Еще одно заболевание, при котором постоянно чешется нос, — розацеа. Недуг также относится к хроническим и проявляется покраснениями и воспаленными кровеносными сосудами на коже.

Также симптом часто свидетельствует о инфекционных заболеваниях. Например, импетиго. Вызывают его бактерии стафилококки и стрептококки, рассказала врач в беседе с LIFE. Среди других симптомов недуга: образованием пузырей или корок на носу и участках кожи рядом с ним.

Вам будет интересно
Врач назвала заболевания, при которых часто чешется нос Стафилококки, советы врача, болезни
Названы 7 продуктов, которые кажутся полезными только на первый взгляд
В Роспотребнадзоре рассказали о популярных у россиян продуктах, которые считаются полезными, но на самом деле могут обернуться при частом употреблении...
19.02.2024 1127
Автор