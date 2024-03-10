Сразу 4 несовершеннолетних из разных районов Петербурга попали в больницы с отравлениями. Еще один ребенок оказался на больничной койке после падения.

Накануне, 9 марта, Петербург захлестнула волна детских госпитализаций. Некоторые из пациентов были доставлены в реанимации.

Так, сперва в больницу была госпитализирована 17-летняя студентка. У девушки, найденной у парадной дома в Курортном районе города, было зафиксировано отравление неизвестным веществом, передает 47news.

Вечером медики также выезжали в Калининский и Кировский районы города. В обоих случаях пациенты дети — девятиклассник без сознания и 12-летняя девочка, употребившая неизвестные таблетки.

Еще один случай госпитализации, но уже несвязанный с отравлением, произошел в Приморском районе. Первоклассник бегал по крышам пристроек на Пионерской улице, однако оступился и упал. Мальчика увезли с травмами в больницу.