Наркоплантацию нашли в Тихвинском районе

В деревне Ялгино Тихвинского района обнаружены семь пакетов с толчеными растениями, светодиодные лампы, семена, весы и удобрения.

Экспертиза показала, что в пакете около килограмма растительного наркотика. О теплицах полиции стало известно после задержания покупателя 1,5 граммов запрещенного вещества.

В создании плантации на участке матери подозревают 35-летнего жителя Тихвина. Он судим за кражи, незаконную рубку леса и смертельные ДТП.