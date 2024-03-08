Наркоплантацию нашли в Тихвинском районе

В деревне Ялгино Тихвинского района обнаружены семь пакетов с толчеными растениями, светодиодные лампы, семена, весы и удобрения.
Экспертиза показала, что в пакете около килограмма растительного наркотика. О теплицах полиции стало известно после задержания покупателя 1,5 граммов запрещенного вещества.
В создании плантации на участке матери подозревают 35-летнего жителя Тихвина. Он судим за кражи, незаконную рубку леса и смертельные ДТП.
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26.12.2022 3381