Следующим соперником Петра Яна в UFC может стать Умар Нурмагомедов

Соотечественники могут встретиться в октагоне в августе.
Следующим соперником Петра Яна в американском промоушене UFC может стать Умар Нурмагомедов. Об этом он заявил в своих соцсетях, поздравив соотечественника с победой над Сонгом Ядонгом.
Мои поздравления Петру, хорошая, рабочая победа. 3 августа — я против Петра или против Кори Сэндхагена, — пишет Нурмагомедов.
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