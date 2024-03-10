Следующим соперником Петра Яна в UFC может стать Умар Нурмагомедов

Автор: Анастасия Щербакова
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Соотечественники могут встретиться в октагоне в августе.

Следующим соперником Петра Яна в американском промоушене UFC может стать Умар Нурмагомедов. Об этом он заявил в своих соцсетях, поздравив соотечественника с победой над Сонгом Ядонгом.

Мои поздравления Петру, хорошая, рабочая победа. 3 августа — я против Петра или против Кори Сэндхагена, — пишет Нурмагомедов.
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07.03.2024 178
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