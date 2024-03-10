Жителям Ленобласти предлагают выбрать название нового моста через Волхов

Всего есть шесть вариантов названия для переправы.

Жителям Ленинградской области предлагают выбрать название для нового моста через реку Волхов, возведенного в Киришском районе. На выбор — шесть вариантов: «Киришский мост», «Ленинградский мост», «Бестужевский мост», «мост Поколений», «мост Дружбы» и «мост Героев».

Отдать свой голос жители региона могут по этой ссылке до 12 марта.