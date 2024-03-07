«Вернулся защищать Родину»: петербуржец, усыновленный семьей из США, приехал в Россию спустя 25 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Online47

Александр Пик родился в Санкт-Петербурге, однако был усыновлен семьей из США. Прожив 25 лет на чужбине, мужчина все же решил вернуться обратно на Родину.

Первым делом после возвращения в Россию Александр решил отправиться защищать свою настоящую Родину.

В семье, которая меня усыновила в Техасе, было восемь детей, четверо американцев и четверо русских. Я всегда чувствовал себя русским, и я знал, что я вернусь (в Россию. — Прим. ред.). Я не планировал, при каких обстоятельствах это произойдет, но я знал, что я это сделаю, — рассказал он в беседе с Online47.

Несмотря на то, что Александр почти всю жизнь провел в США, гражданином страны он так и не стал. Все из-за некой ошибки в документах. Торопиться исправлять ситуацию американские чиновники не захотели. Тогда петербуржец и понял, что пора обратно — домой.

Мне предложили нанять адвоката, заплатить какую-то космическую сумму и подождать несколько лет. Ну что ж, я сказал: «Окей, я русский», пошел в российское посольство, и через три месяца оказался здесь, — поделился Александр.
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