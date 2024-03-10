В Кировском районе пройдет День донора

Автор: Анастасия Щербакова
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Совершить доброе дело и сдать кровь местные жители смогут 11 марта.

В Кировском районе в понедельник, 11 марта, пройдет День донора. Забор крови будет производиться в городском Дворце культуры, предает пресс-служба Центра Крови Ленинградской области.

Сдать кровь местные жители смогут с 09 утра и до 12:30 дня по адресу улица Набережная, дом 27. При себе донорам нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также СНИЛС.

После сдачи крови донорам будет выдана справка, дающая право на выходной, а также компенсация в размере 1472 рублей.

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