В Кировском районе пройдет День донора

Совершить доброе дело и сдать кровь местные жители смогут 11 марта.

В Кировском районе в понедельник, 11 марта, пройдет День донора. Забор крови будет производиться в городском Дворце культуры, предает пресс-служба Центра Крови Ленинградской области.

Сдать кровь местные жители смогут с 09 утра и до 12:30 дня по адресу улица Набережная, дом 27. При себе донорам нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также СНИЛС.

После сдачи крови донорам будет выдана справка, дающая право на выходной, а также компенсация в размере 1472 рублей.