Перминов: успехи Ленобласти в агропромышленном комплексе — результат усиленной работы правительства региона и аграриев

Ленинградская область продолжит внедрять перспективные наработки в сфере АПК, что позволит еще больше укрепить позиции региона, заявил сенатор Сергей Перминов.

Не так давно сектор агропромышленного комплекса Ленинградской области подвел итоги работы за прошлый год. Цифры получились внушительные. Объем сельского хозяйства вырос аж на 14% — до 410,2 миллиардов рублей, а заработная плата работников сферы увеличилась в среднем на 17%. И добиться таких показателей удалось на фоне не самых лучших климатических условий.

Несмотря на сложности, в данной сфере продолжает фиксироваться устойчивый рост. Совместная плодотворная работа правительства региона и аграриев, продолжающаяся не первый год, позволила вывести наш субъект в десятку ведущих по развитию сельхозпроизводства в стране, — отметил сенатор Сергей Перминов в беседе с «ЛенТВ24».

На достигнутом Ленинградская область останавливаться не планирует, заявил Перминов. Регион продолжит улучшать свои позиции.

Область продолжит внедрять перспективные наработки в сфере АПК. Как ранее отметил глава региона Александр Дрозденко, борьба за сохранение лидирующих мест, наращивание производства продолжится. Ведь это не только положительно сказывается на социально-экономическом развитии региона, но жизненно важно для обеспечения продовольственной безопасности страны, — добавил Перминов.