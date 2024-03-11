За настройку российских каналов в Латвии задержан телевизионный мастер

Как сообщает Delfi, задержанный в Ницгале телевизионный мастер установил заблокированные в Латвии российские телеканалы минимум 181 человеку.
Мужчина настраивал каналы по просьбам местных жителей. Во время обыска у него изъяли «приборы для приема и распространения телевизионного сигнала». Предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, за что в Латвии грозит до трех лет лишения свободы.
Delfi отмечает, что ответственность могут понести зрители, установившие российские телеканалы. За использование незаконных телесистем их могут оштрафовать на €700.
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