За настройку российских каналов в Латвии задержан телевизионный мастер

Как сообщает Delfi, задержанный в Ницгале телевизионный мастер установил заблокированные в Латвии российские телеканалы минимум 181 человеку.

Мужчина настраивал каналы по просьбам местных жителей. Во время обыска у него изъяли «приборы для приема и распространения телевизионного сигнала». Предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, за что в Латвии грозит до трех лет лишения свободы.

Delfi отмечает, что ответственность могут понести зрители, установившие российские телеканалы. За использование незаконных телесистем их могут оштрафовать на €700.