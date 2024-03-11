На трассе «Скандинавия» в каршеринговой машине нашли 2 кг наркотиков

Полицейские обнаружили крупную партию наркотиков у водителя каршеринга в Выборгском районе Ленобласти.

Автомобиль Geely Coolray остановили утром 10 марта на 71-м километре трассы «Скандинавия». За рулем сидел 34-летний безработный житель Вологодской области. У него нашли и изъяли пакет с белыми кристаллами. Экспертиза позже установила, что в свертке лежало 2,06 кг синтетического наркотика.

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Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере.