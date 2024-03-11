Пожилой охранник задержан за поджог иномарки в Кингисеппе

На проспекте Карла Маркса в Кингисеппе 10 марта около 16:00 задержан 63-летний сотрудник частной охранной фирмы.

Мужчину подозревают в поджоге Kia Rio 51-летнего местного жителя. Огнем также поврежден Ford Mondeo 40-летнего мужчины из Ивангорода. Ущерб владельцы оценили примерно в миллион рублей.

При обысках у задержанного в Коммунаре обнаружены винтовка Мосина, около 50 патронов калибра 7.62, 250 патронов калибра 5.6 и желтая жидкость в банке. Лицензия на оружие у мужчины есть, но гражданского на нем не зарегистрировано.