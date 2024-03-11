В России предложили запустить молодежную ипотеку под 3%

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи, сообщают «Известия» со ссылкой на группу компаний «А101», которая выступила с инициативой.

По расчетам застройщика, ипотечные кредиты должны выдаваться под 3% годовых сроком до 50 лет. Первоначальный взнос должен составлять 15%. В Москве и Петербурге льготный кредит оформлялся бы в пределах 15 млн рублей, в других регионах — 9-12 млн.

Помимо этого, автор инициативы предлагает давать молодым людям госсертификат в размере до 500 тыс. рублей на оплату части первоначального взноса при условии вступления в брак до 30 лет.

Вам будет интересно Семейную ипотеку в России продлят до 2030 года Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина продлит действие семейной ипотеки до 2030 года. Об этом заявил глава Минфина Антон... 05.03.2024 108

Такая ипотека стимулировало бы молодежь раньше заключать брак. В целом инициатива должна устроить как молодежь, так и банки, уверены в компании.