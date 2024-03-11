Главный синоптик Петербурга рассказал про погоду в марте

Погода в Санкт-Петербурге сохраняется из-за антициклона: осадков нет, температура стабильна, ночью небольшой минус, днем слабый плюс. В ближайшее время днем будет теплеть +3… +6 °C. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Влияние циклона начнется во второй половине недели с усиления юго-западного ветра, потом придёт атмосферный фронт. Поэтому первые осадки увидим уже в четверг, снег быстро перейдет в дождь, так как потепление к середине месяца продолжится», – сообщил Александр Колесов

Первая декада марта отметилась отсутствием осадков.

«Да, наблюдали мы небольшой снег, и 9 числа заряды были местами, но на нашу центральную метеостанцию они попали в виде следов осадков, поэтому в архивы истории такие осадки войдут как 0,0 мм», – отметил Александр Колесов

Солнца было немного: 28 часов за пять дней. Для сравнения, в первой декаде марта 1972 года солнце светило все десять дней в течение 78 часов.