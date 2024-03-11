Тело мужчины вытащили из реки Волхов

В понедельник, 11 марта, на пульт дежурной смены ПСО города Новая Ладога поступила информацию о том, что с железнодорожного моста в реку Волхов упал мужчина.

Спасатели отправились на место происшествия. После поисков они обнаружили тело мужчины, доставили погибшего на берег и передали полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.