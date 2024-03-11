Тело мужчины вытащили из реки Волхов

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 11 марта, на пульт дежурной смены ПСО города Новая Ладога поступила информацию о том, что с железнодорожного моста в реку Волхов упал мужчина.

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Фото: t.me/acclenobl

Спасатели отправились на место происшествия. После поисков они обнаружили тело мужчины, доставили погибшего на берег и передали полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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24.02.2024 243
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