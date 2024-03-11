Дворник задержан за растление подростка во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 10 марта обратилась 40-летняя местная жительница. По ее словам, дворник из Рапполово совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Преступление совершено с 9 по 10 марта 2024 года. По словам обратившейся, 41-летний дворник дошкольного образовательного учреждения растлил девочку в своей квартире дома на улице Овражная.

Подозреваемого задержали. В отношении мужчины также составлен протокол за вовлечение несовершеннолетней в употребление алкогольной продукции.