Дрозденко рассказал о новых строящихся спортивных объектах в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр спорта РФ Олег Матыцин встретились со спортивной общественностью в Гатчине. Глава региона рассказал о новых спортивных объектах региона.

Среди объектов: ледовая арена в Волхове, спортивная ледовая арена и стадион с подогреваемым универсальным полем в Рощино, ледовые арены в Гатчине и Всеволожске, бассейн во Всеволожске, спорткомплекс в Виллози. Также продолжается реконструкция стадиона «Нефтяник» в Киришах, в эксплуатацию планируют ввести спорткомплекс в деревне Извара Волосовского района, бассейн в Шлиссельбурге, ФОК в Ивангороде и в Усть-Луге. Кроме того, начинается строительство ледовой арены в Сосновом Бору.

Вам будет интересно Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов уже в июне Уже в июне 2024 года у выпускников появится возможность пересдать один из предметов ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Уточняется, что... 06.03.2024 146