Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов уже в июне

Уже в июне 2024 года у выпускников появится возможность пересдать один из предметов ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уточняется, что после пересдачи первый результат экзамена будет аннулирован, поэтому выбрать лучший результат из двух у школьников не получится.

В ближайшие два месяца будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и его расписание.

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Напомним, президент предложил разрешить пересдачу по одному из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до окончания приемной кампании в вузы. Ранее разрешалось пересдавать только два обязательных предмета – русский язык и математику, и только если не были набраны минимальные баллы для получения аттестата.