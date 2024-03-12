В Петербурге задержали подростка, публично показавшего нацистское приветствие

В Петербурге в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Девятиклассник задержан.

На днях в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек в торговом центре «Меркурий» на улице Савушкина в Петербурга демонстративно вскидывал руку в нацистском приветствии и выкрикивал соответствующий лозунг.

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Расследование продолжается.