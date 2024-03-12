Житель Тихвина устроил наркоплантацию на даче у матери

Автор: Гузель Галимова
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Полицейские задержали 35-летнего жителя Тихвина, который организовал на участке своей матери в деревне Ялгино наркоплантацию.

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

При обыске правоохранители нашли в хозпостройке семь пакетов с растительным наркотиком массой 910 грамм. Также были обнаружены светодиодные лампы, весы, удобрения и семена. Возбуждено уголовное дело.

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