В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Олегом Шарковым

Автор: Гузель Галимова
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В Киришах Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Олегом Шарковым.

Олег Шарков посмертно награжден Орденом Мужества.

В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Олегом Шарковым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Олегом Шарковым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Олегом Шарковым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района

Проводить в последний путь бойца пришли его родные и близкие, а также представители администрации и местные жители. Бойца проводили в последний путь с воинскими почестями.

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