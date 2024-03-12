В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Олегом Шарковым

В Киришах Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Олегом Шарковым.
Олег Шарков посмертно награжден Орденом Мужества.
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Проводить в последний путь бойца пришли его родные и близкие, а также представители администрации и местные жители. Бойца проводили в последний путь с воинскими почестями.
Вам будет интересно
В ходе спецоперации погиб уроженец Кировского района Ленобласти Дмитрий Криворучко. Ему было 39 лет.
12.03.2024 147