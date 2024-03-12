Целый район в Петербурге окутан густым паром: всему виной — крупная коммунальная авария

Из-за этого даже пришлось перекрывать автомобильное движение.

На улице Маршала Захарова в Петербурге произошла коммунальная авария. Очевидцы сообщают о прорыве трубы с горячей водой. На место ЧП уже прибыли специалисты для устранения поломки.

Видео публикует Mash на Мойке.

Тем временем Госавтоинспекция сообщает, что движение по улице Маршала Захарова временно перекрыто.

12 марта в 13:30 перекрыто движение по улице Маршала Захарова от Ленинского проспекта до улице Десантников по причине разлива воды, — передает ведомство.