Целый район в Петербурге окутан густым паром: всему виной — крупная коммунальная авария

Автор: Анастасия Щербакова
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Из-за этого даже пришлось перекрывать автомобильное движение.

На улице Маршала Захарова в Петербурге произошла коммунальная авария. Очевидцы сообщают о прорыве трубы с горячей водой. На место ЧП уже прибыли специалисты для устранения поломки.

Видео публикует Mash на Мойке.

 

 

 

 

 

 

Тем временем Госавтоинспекция сообщает, что движение по улице Маршала Захарова временно перекрыто.

12 марта в 13:30 перекрыто движение по улице Маршала Захарова от Ленинского проспекта до улице Десантников по причине разлива воды, — передает ведомство.
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12.03.2024 28
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