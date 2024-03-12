Колесов: до конца недели в Петербурге ожидается теплая, но пасмурная погода

Погода в Петербурге на этой неделе порадует потеплением, но дискомфорта будут добавлять дожди и ветер. Об этом в своем тг-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В Санкт-Петербурге еще пару дней стабильной погоды, а потом плавно входим в теплый период, который продлится до воскресенья. Погода там будет хотя и теплая, но ветреная, пасмурная и с дождями. А вот завтра еще есть шанс, увидеть просветы в облаках», — рассказал синоптик.

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Тем временем в Ленобласти сегодня воздух прогреется до +2…+7°С.Существенных осадков не ожидается.