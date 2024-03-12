Очевидцы публикуют видео авиакатастрофы.

В Ивановской области 12 марта потерпел крушение самолет Ил-76. По данным СМИ, на борту воздушного судна находились 12 человек. Видео авиакатастрофы активно распространяется в соцсетях.

Фото: Соцсети

Предварительно известно, что нештатная ситуация на борту произошла после взлета Ил-76. Один из двигателей загорелся. Самолет пытался вернуться на аэродром.

Когда пилоты поняли, что приземлиться уже не выйдет, стали уводить падающее воздушное судно как можно дальше от жилых домов, передает Mash.

Как утверждает Телеграм-канал, на борту могли находится 15 человек: 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Сообщается, что все они погибли.